«Купи Сплит» — интернет-магазин сплит систем в Краснодаре

«Купи Сплит» каждый день делает жителей Краснодара и края счастливыми, буквально даря воздух. С климатической техникой, продающейся в нашем магазине, пребывание дома, в кафе, офисе, на складе становится комфортным и полезным в любое время года. Уникальный менеджмент и комфортная логистика позволяют нашим клиентам купить сплит систему в Краснодаре на самых выгодных условиях. Мы организовали сервис таким образом, чтобы полностью исключить лишние расходы и предоставить возможность приобрести качественную технику по предельно низким ценам.

За годы работы мы приобрели достаточно опыта, чтобы понять, что необходимо для создания комфортного микроклимата в отдельно взятом помещении. Наши специалисты хорошо разбираются в климатической технике. Поэтому на нашем сайте вы не встретите откровенно плохих моделей. Разнообразие брендов, разнообразие цен – мы ориентированы на удовлетворение запросов разных слоев с различными возможностями. Компания не только предоставляет возможность Купить сплит недорого, но и занимается доставкой, установкой, а также последующим обслуживанием.

Каталог лучших брендов 2020

Для того чтобы вы могли купить сплит систему по низкой цене в Краснодаре в кратчайшие сроки, мы заполнили склад наиболее популярными брендами и моделями. Все они прошли контроль качества и адаптированы к местным климатическим и техническим особенностям (то есть легко выдерживают перепады напряжения в электросети, контрастные температуры и большие морозы). Кроме того, мы осуществляем поставки под заказ – если предпочтительной модели нет на складе, вы можете заказать ее, и мы доставим ее в течение 1-2 недель.

Если вы сомневаетесь, какую лучше купить сплит систему, наши специалисты всегда готовы помочь вам. Достаточно оставить заявку в форме обратной связи или просто позвонить по указанным контактным телефонам в рабочее время, и вам предложат 2-3 оптимальных варианта в соответствии с описанными вами условиями эксплуатации и ценовым диапазоном.

Сплит системы Centek

Centek – лидер продаж. Отличается уникальным соотношением цены и качества – малошумный, производительный, стильный, интуитивно простой в управлении. Ведь покупка кондиционера, это не только обеспечение помещения телом и свежим воздухом, но и создание благоприятной атмосферы для поддержания вашего здоровья.

Сплит системы Ballu

Ballu – широкая линейка от бюджетных до премиальных моделей со множеством дополнительных функций. Трехступенчатая система очистки воздуха во всех моделях и устойчивость к низким температурам. Сплит-системы фирмы Ballu самостоятельно регулируют скорость охлаждения и нагрева комнаты, что отличает их от других кондиционеров, которые работают только на запуск и выключение.

Сплит системы Aeronik

Aeronik – надежная система с длительным сроком эксплуатации, широким диапазоном мощности и энергоэффективности. Есть модели с различными вариантами распределения воздушного потока, режимами работы. Кондиционер вполне может работать долго, радуя вас и вашу семью, даже если он и не самый дорогой.

Сплит системы Lessar

LESSAR – несколько степеней надежности за счет самодиагностики и самоконтроля устройства, разнообразие дизайна внутреннего блока, полная экологическая безопасность. Главной особенностью инверторных кондиционеров LESSAR является то, что этот тип позволяет управлять оборотами двигателя. Эта регулировка дает контроль над мощностью работы сплит системы.

Сплит системы Mitsubishi

Mitsubishi – легенда рынка климатической техники. Разнообразие моделей от дорогих инновационных с многоплановой подготовкой воздуха до надежных и экономичных. Бесшумность, функциональность, управляемость. Кондиционер марки Mitsubishi можно назвать самым удобным и эффективным средством для поддержания комфортного температурного режима в помещении круглый год.

Сплит системы Hisense

Hisense – немецкое качество по доступной цене. Это не самые дешевые модели в нашем ассортименте, но они значительно дешевле своих аналогов в эксплуатации за счет экономии электричества, ремонта, обслуживания. Качественный кондиционер Hisense будет Вам надежным помощником в течении многих лет. И наша общая цель подобрать именно такое оборудование.

Сплит системы Electrolux

Электролюкс – шведская эргономичность, европейские стандарты качества, большой выбор моделей по мощности, функциональности и производительности.

Если вы сомневаетесь, какую лучше купить сплит-систему, наши специалисты всегда готовы помочь вам. Достаточно оставить заявку в форме обратной связи или просто позвонить по указанным контактным телефонам в рабочее время, и вам предложат 2-3 оптимальных варианта в соответствии с описанными вами условиями эксплуатации и ценовым диапазоном.

Преимущества компании

После покупки сплит-системы возникает проблема ее транспортировки. У нас клиент может самостоятельно забрать покупку со склада. Однако не у всех есть такая возможность. «Купи Сплит» предлагает услугу доставки товара. По Краснодару она бесплатная. В города и поселки края заказ может привезти курьер за очень умеренную плату. То есть у нас можно не только купить сплит систему недорого, но и получить ее домой без больших затрат энергии, нервов и денег. Еще один вариант – это заказать доставку и установку. Тогда кондиционер привезут наши монтажники, а через пару часов он уже будет работать. Важно не просто купить сплит систему недорого, но и сделать все возможное, чтобы она проработала как можно дольше. Именно поэтому так важен профессиональный монтаж кондиционеров. В интернете можно посмотреть сайты, где демонстрируется, как все сделать самому. Но важно помнить: все нюансы и особенности монтажа той или иной модели сможет учесть только специалист. Наши монтажники прошли соответствующую подготовку и получили необходимые сертификаты. Скупой, как известно, платит дважды. Лучше заплатить за профессиональный монтаж, чем покупать новый комплект климатической техники, которая от неправильной установки может выйти из строя.

Почему же жители Краснодара выбирают нас?

Мы предлагаем широчайший выбор климатической техники от мировых производителей. Наш сайт устроен просто и удобно. Можно настроить фильтры, отсортировать продукцию по разным параметрам, в том числе посмотреть поступившие в продажу новинки. Получить требующиеся пояснения можно через сайт или по телефону. Консультанты в «Купи Сплит» толково подскажут, что выбрать. Мы стремимся поддерживать возможность жителей купить сплит систему в Краснодаре недорого. Цены умеренные, качество товара высокое! Имеются разные варианты доставки товара, в том числе самостоятельно забрать со склада в Краснодаре или совмещения доставки и установки. Наши специалисты установят любую модель качественно и правильно. Кроме того, они произведут пробный запуск сплит-системы и убедятся, что все ее функции в порядке. Мы предоставляем возможность заключить договор о послепродажном обслуживании техники. Ведь чтобы избежать серьезных поломок, необходимо проводить диагностику не реже, чем один раз в полтора года. При проведении осмотра и необходимости замены того или иного узла, специалисты «Купи Сплит» используют только фирменные запчасти.

Надоела жарища и духотища? Ищите где купить сплит недорого? Покупайте сплит системы в интернет-магазине «Купи Сплит» и лето будет для Вас прохладным и комфортным, звоните по телефонам: +7(861)243-9-555 , +7(988)243-9-555