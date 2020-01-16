«Купи Сплит» — интернет-магазин сплит систем в Краснодаре

Купить сплит систему - сплит-системы «Купи Сплит» в Краснодаре
Корзина
Пуста
Статьи
Смотреть все
Ваша климатическая техника ведёт себя как-то странно?

Изымаете фильтры из внутреннего блока, моете их под струёй воды, стряхиваете капли и ставите на место;включаете прибор на самую низкую температуру с наибольшим воздушным потоком;равномерно и плавно разбрызгиваете антисептик таким образом, чтобы его частицы попадали внутрь радиатора. Всего пара минут, и запах исчезает.

Подробнее
Оптовый склад кондиционеров

Чтобы партнерам было удобно, мы можем доставить кондиционеры по городу бесплатно. Стоимость доставки в регионе не будет отпугивающей – тарифы вполне обоснованные. Что касается иных регионов России, то мы предлагаем воспользоваться услугами наших партнеров из транспортных компаний, которые не занимаются завышением цен.

Подробнее
Как правильно выбрать сплит систему для дома

Исходя из требуемой мощности, рассматривайте предлагаемые модели. Если не хотите рисковать, отдайте предпочтение проверенным временем производителям. Но учтите, что имя стоит денег. В то же время новичок на рынке не приравнивается к создателю брака. Можно посмотреть на отзывы или довериться мнениям продавца. В любом случае, выбор за вами!

Подробнее
Купить сплит систему в Краснодаре

Если установить кондиционер на стене, то поток воздуха будет идти снизу вверх. Если на потолке, то горизонтально, что более безопасно ля здоровья людей. Есть модели, направляющие поток сразу на четыре стороны. В интернет-магазине представлены различные модели кондиционеров и сплит-систем от известных мировых брендов. Как сделать правильный выбор?

Подробнее
Преимущества и недостатки переносных сплит-систем

Для более комфортной транспортировки есть колесики. Вес составляет примерно 40 кг. Надоела жарища и духотища? Ищите где купить сплит систему в Краснодаре? Покупайте сплит системы в интернет-магазине «Купи Сплит» и лето будет для Вас прохладным и комфортным, звоните по телефонам: +7(861)243-9-555, +7(988)243-9-555

Подробнее
Обслуживание сплит-систем: гигиенические меры

Его утечка может также привести к множеству серьезных неисправностей. Происходит это обычно из-за нарушения герметичности фреонового контура. Признаком утечки является нарост инея на кранах у внешнего блока. Не входит в список гарантийного обслуживания. Желательно весной и летом. Производят очистку наружного блока специалисты.

Подробнее
Спецпредложения
Отзывы: 0
Сплит система Newtek NT-65R07

Купить сплит систему «Сплит система Newtek NT-65R07» в Краснодаре на самых выгодных условиях. Разнообразие брендов, разнообразие цен – мы ориентированы на удовлетворение запросов разных слоев с различными возможностями.

13 900руб
10900 В наличии
10 900руб
Отзывы: 0
Сплит система TOSOT T09H-SNa/I / T09H-SNa/O

Купить сплит систему «Сплит система TOSOT T09H-SNa/I / T09H-SNa/O» в Краснодаре на самых выгодных условиях. Разнообразие брендов, разнообразие цен – мы ориентированы на удовлетворение запросов разных слоев с различными возможностями.

22 400руб
19600 В наличии
19 600руб
Отзывы: 0
Сплит система Centek CT-65V09 DC INVERTER

Купить сплит систему «Сплит система Centek CT-65V09 DC INVERTER» в Краснодаре на самых выгодных условиях. Разнообразие брендов, разнообразие цен – мы ориентированы на удовлетворение запросов разных слоев с различными возможностями.

31 878руб
26500 В наличии
26 500руб
Отзывы: 0
Сплит система Centek CT-65X09

Купить сплит систему «Сплит система Centek CT-65X09» в Краснодаре на самых выгодных условиях. Разнообразие брендов, разнообразие цен – мы ориентированы на удовлетворение запросов разных слоев с различными возможностями.

25 678руб
21900 В наличии
21 900руб
Отзывы: 0
Сплит-система Lessar LS-H07KPA2/LU-H07KPA2

Купить сплит систему «Сплит-система Lessar LS-H07KPA2/LU-H07KPA2» в Краснодаре на самых выгодных условиях. Разнообразие брендов, разнообразие цен – мы ориентированы на удовлетворение запросов разных слоев с различными возможностями.

18 700руб
14500 В наличии
14 500руб
Отзывы: 0
Сплит система Centek CT-65L07+

Купить сплит систему «Сплит система Centek CT-65L07+» в Краснодаре на самых выгодных условиях. Разнообразие брендов, разнообразие цен – мы ориентированы на удовлетворение запросов разных слоев с различными возможностями.

17 378руб
13900 В наличии
13 900руб
Отзывы: 0
Сплит система Lessar LS-HE09KNA2AB / LU-HE09KNA2AB

Купить сплит систему «Сплит система Lessar LS-HE09KNA2AB / LU-HE09KNA2AB» в Краснодаре на самых выгодных условиях. Разнообразие брендов, разнообразие цен – мы ориентированы на удовлетворение запросов разных слоев с различными возможностями.

43 578руб
37000 В наличии
37 000руб
Отзывы: 0
Сплит-система Ballu BSPRI-07HN1

Купить сплит систему «Сплит-система Ballu BSPRI-07HN1» в Краснодаре на самых выгодных условиях. Разнообразие брендов, разнообразие цен – мы ориентированы на удовлетворение запросов разных слоев с различными возможностями.

30 478руб
25300 В наличии
25 300руб
Отзывы: 0
Сплит система Hisense AS-10HR4SYDTG5

Купить сплит систему «Сплит система Hisense AS-10HR4SYDTG5» в Краснодаре на самых выгодных условиях. Разнообразие брендов, разнообразие цен – мы ориентированы на удовлетворение запросов разных слоев с различными возможностями.

25 800руб
21900 В наличии
21 900руб
Отзывы: 0
Сплит система Haier AS09NS5ERA-B / 1U09BS3ERA

Купить сплит систему «Сплит система Haier AS09NS5ERA-B / 1U09BS3ERA» в Краснодаре на самых выгодных условиях. Разнообразие брендов, разнообразие цен – мы ориентированы на удовлетворение запросов разных слоев с различными возможностями.

54 600руб
51500 В наличии
51 500руб
Отзывы: 0
Сплит система Gree GWH07ACA/K3NNA1A

Купить сплит систему «Сплит система Gree GWH07ACA/K3NNA1A» в Краснодаре на самых выгодных условиях. Разнообразие брендов, разнообразие цен – мы ориентированы на удовлетворение запросов разных слоев с различными возможностями.

29 800руб
26000 В наличии
26 000руб
Отзывы: 0
Сплит система Fujitsu ASYG07KMTA/ AOYG07KMTA

Купить сплит систему «Сплит система Fujitsu ASYG07KMTA/ AOYG07KMTA» в Краснодаре на самых выгодных условиях. Разнообразие брендов, разнообразие цен – мы ориентированы на удовлетворение запросов разных слоев с различными возможностями.

68 000руб
59000 В наличии
59 000руб
Бренды / Смотреть все
Новости
Смотреть все
Кондиционер сломался: как можно ему помочь?

Ваша климатическая техника ведёт себя как-то странно, перестала работать, как прежде, вовсе не включается? Лучшее решение – незамедлительно обратиться к специалисту. Однако в некоторых случаях вы можете попытаться «реанимировать» свою технику самостоятельно. Разберём наиболее часто встречающиеся ситуации.

Подробнее
Кондиционеры оптом

Наша компания предлагает приобрести кондиционеры и сплит-системы оптом с нашего склада. Широкий ассортимент представленной у нас продукции вызывает уважение даже у конкурентов. Любой клиент получит то, что ему необходимо, обратившись к нашей команде. Разная степень сложности приборов, различный охват «квадратуры» помещений, разнообразие производителей с мировым именем и начинающих – все это ждет наших партнеров на нашем складе, расположенном в удобном для подъезда месте.

Подробнее
Как выбрать и купить сплит систему?

Первым делом следует разобраться, хватит ли той мощности, что заявляется производителем, для охлаждения помещения. Только так климатическое оборудование будет наиболее эффективно. Понять это не так уж сложно. Стоит сделать лишь несколько несложных расчетов. За основу необходимо брать следующие значения: на 1 м2 должно приходится около 100 Вт мощности сплит. Кроме того, имеет значение расположение комнаты, т.е. на солнечной стороне или в тени.

Подробнее
Как рассчитать мощность кондиционера

Также одним немаловажным фактом является то, что на 1 м2 идет 0,1 кВт холода. Т.о., общая мощность сплит-системы должна быть больше значения теплопоступления на 10%. Расчет ведется для каждого помещения отдельно. Надоела жарища и духотища? Ищите где купить сплит-систему недорого? Покупайте сплит системы в интернет-магазине «Купи Сплит» и лето будет для Вас прохладным и комфортным, звоните по телефонам: +7(861)243-9-555, +7(988)243-9-555

Подробнее
Плюсы и минусы инверторных технологий

Инвертирование – это процесс преобразования переменного тока в постоянный, а затем снова в переменный, но уже требуемой частоты. Данный тип кондиционеров и сплит-систем имеет как достоинства, так и недостатки. Уменьшение износа деталей и узлов. Основная нагрузка на прибор всегда выпадает при включении и выключении. Компрессорное масло в первые минуты работы не успевает поступать, и прибор работает без него.

Подробнее
Проблема выбора кондиционера

Традиционными способами спасения от летнего зноя являются поедание мороженого, холодный чай и иные напитки. Но все это, как бы сказали медики, можно рассматривать только как борьбу с симптомами. А «лечить» лучше причину. На погоду в целом повлиять человек не в состоянии, но на микроклимат в отдельном помещении – вполне.

Подробнее
Обслуживание кондиционеров

В нашей компании можно заказать качественное обслуживание купленных кондиционеров и сплит-систем. В частности, мы рекомендуем заказать у нас комплексный периодический профилактический осмотр. Тот, кто на этом экономит, сильно рискует, причем большими суммами. Ведь любая техника не любит долго оставаться без внимания. И лучше, если это внимание ей будут оказывать профессионалы, хорошо разбирающиеся в различных моделях и типах, нюансах и тонкостях.

Подробнее
Кондиционер без первого взноса и переплат

Только этой весной в интернет-магазине «Купи Сплит» пройдет акция на приобретение кондиционеров. Определенные модели можно купить в рассрочку без первого взноса и переплат. Список акционных моделей прилагается. Не потребуется никаких дополнительных документов и справок о доходах. Достаточно предъявить паспорт гражданина Российской Федерации или документ, его заменяющий, и телефон коллеги по работе, который сможет подтвердить названные вами данные.

Подробнее

Почему выбирают нас?

  • Доставка

    Интернет-магазин кондиционеров «Купи Сплит» предлагает несколько вариантов доставки сплит-систем.

  • Установка

    У нас можно заказать услугу установки купленной сплит-системы в самом городе и Краснодарском крае.

  • Сервис

    Сервисное обслуживание климатической техники всех видов.

Почему выбирают «Купи Сплит»
  • Ремонт

    Срочный выезд мастера по ремонту кондиционеров.

  • Чистка

    Евро чистка кондиционеров и сплит систем при помощи сервис пакетов.

  • Фреон

    Заправка сплит-систем фреоном, поиск утечки.

«Купи Сплит» — интернет-магазин сплит систем в Краснодаре

«Купи Сплит» каждый день делает жителей Краснодара и края счастливыми, буквально даря воздух. С климатической техникой, продающейся в нашем магазине, пребывание дома, в кафе, офисе, на складе становится комфортным и полезным в любое время года. Уникальный менеджмент и комфортная логистика позволяют нашим клиентам купить сплит систему в Краснодаре на самых выгодных условиях. Мы организовали сервис таким образом, чтобы полностью исключить лишние расходы и предоставить возможность приобрести качественную технику по предельно низким ценам.

За годы работы мы приобрели достаточно опыта, чтобы понять, что необходимо для создания комфортного микроклимата в отдельно взятом помещении. Наши специалисты хорошо разбираются в климатической технике. Поэтому на нашем сайте вы не встретите откровенно плохих моделей. Разнообразие брендов, разнообразие цен – мы ориентированы на удовлетворение запросов разных слоев с различными возможностями. Компания не только предоставляет возможность Купить сплит недорого, но и занимается доставкой, установкой, а также последующим обслуживанием.

Каталог лучших брендов 2020

Для того чтобы вы могли купить сплит систему по низкой цене в Краснодаре в кратчайшие сроки, мы заполнили склад наиболее популярными брендами и моделями. Все они прошли контроль качества и адаптированы к местным климатическим и техническим особенностям (то есть легко выдерживают перепады напряжения в электросети, контрастные температуры и большие морозы). Кроме того, мы осуществляем поставки под заказ – если предпочтительной модели нет на складе, вы можете заказать ее, и мы доставим ее в течение 1-2 недель.

Если вы сомневаетесь, какую лучше купить сплит систему, наши специалисты всегда готовы помочь вам. Достаточно оставить заявку в форме обратной связи или просто позвонить по указанным контактным телефонам в рабочее время, и вам предложат 2-3 оптимальных варианта в соответствии с описанными вами условиями эксплуатации и ценовым диапазоном.

Сплит системы Centek

Centek – лидер продаж. Отличается уникальным соотношением цены и качества – малошумный, производительный, стильный, интуитивно простой в управлении. Ведь покупка кондиционера, это не только обеспечение помещения телом и свежим воздухом, но и создание благоприятной атмосферы для поддержания вашего здоровья.

Сплит системы Ballu

Ballu – широкая линейка от бюджетных до премиальных моделей со множеством дополнительных функций. Трехступенчатая система очистки воздуха во всех моделях и устойчивость к низким температурам. Сплит-системы фирмы Ballu самостоятельно регулируют скорость охлаждения и нагрева комнаты, что отличает их от других кондиционеров, которые работают только на запуск и выключение.

Сплит системы Aeronik

Aeronik – надежная система с длительным сроком эксплуатации, широким диапазоном мощности и энергоэффективности. Есть модели с различными вариантами распределения воздушного потока, режимами работы. Кондиционер вполне может работать долго, радуя вас и вашу семью, даже если он и не самый дорогой.

Сплит системы Lessar

LESSAR – несколько степеней надежности за счет самодиагностики и самоконтроля устройства, разнообразие дизайна внутреннего блока, полная экологическая безопасность. Главной особенностью инверторных кондиционеров LESSAR является то, что этот тип позволяет управлять оборотами двигателя. Эта регулировка дает контроль над мощностью работы сплит системы.

Сплит системы Mitsubishi

Mitsubishi – легенда рынка климатической техники. Разнообразие моделей от дорогих инновационных с многоплановой подготовкой воздуха до надежных и экономичных. Бесшумность, функциональность, управляемость. Кондиционер марки Mitsubishi можно назвать самым удобным и эффективным средством для поддержания комфортного температурного режима в помещении круглый год.

Сплит системы Hisense

Hisense – немецкое качество по доступной цене. Это не самые дешевые модели в нашем ассортименте, но они значительно дешевле своих аналогов в эксплуатации за счет экономии электричества, ремонта, обслуживания. Качественный кондиционер Hisense будет Вам надежным помощником в течении многих лет. И наша общая цель подобрать именно такое оборудование. 

Сплит системы Electrolux

Электролюкс – шведская эргономичность, европейские стандарты качества, большой выбор моделей по мощности, функциональности и производительности.
Если вы сомневаетесь, какую лучше купить сплит-систему, наши специалисты всегда готовы помочь вам. Достаточно оставить заявку в форме обратной связи или просто позвонить по указанным контактным телефонам в рабочее время, и вам предложат 2-3 оптимальных варианта в соответствии с описанными вами условиями эксплуатации и ценовым диапазоном.

Преимущества компании

После покупки сплит-системы возникает проблема ее транспортировки. У нас клиент может самостоятельно забрать покупку со склада. Однако не у всех есть такая возможность. «Купи Сплит» предлагает услугу доставки товара. По Краснодару она бесплатная. В города и поселки края заказ может привезти курьер за очень умеренную плату. То есть у нас можно не только купить сплит систему недорого, но и получить ее домой без больших затрат энергии, нервов и денег. Еще один вариант – это заказать доставку и установку. Тогда кондиционер привезут наши монтажники, а через пару часов он уже будет работать. Важно не просто купить сплит систему недорого, но и сделать все возможное, чтобы она проработала как можно дольше. Именно поэтому так важен профессиональный монтаж кондиционеров. В интернете можно посмотреть сайты, где демонстрируется, как все сделать самому. Но важно помнить: все нюансы и особенности монтажа той или иной модели сможет учесть только специалист. Наши монтажники прошли соответствующую подготовку и получили необходимые сертификаты. Скупой, как известно, платит дважды. Лучше заплатить за профессиональный монтаж, чем покупать новый комплект климатической техники, которая от неправильной установки может выйти из строя.

Почему же жители Краснодара выбирают нас?

  1. Мы предлагаем широчайший выбор климатической техники от мировых производителей.
  2. Наш сайт устроен просто и удобно. Можно настроить фильтры, отсортировать продукцию по разным параметрам, в том числе посмотреть поступившие в продажу новинки.
  3. Получить требующиеся пояснения можно через сайт или по телефону. Консультанты в «Купи Сплит» толково подскажут, что выбрать.
  4. Мы стремимся поддерживать возможность жителей купить сплит систему в Краснодаре недорого. Цены умеренные, качество товара высокое!
  5. Имеются разные варианты доставки товара, в том числе самостоятельно забрать со склада в Краснодаре или совмещения доставки и установки.
  6. Наши специалисты установят любую модель качественно и правильно. Кроме того, они произведут пробный запуск сплит-системы и убедятся, что все ее функции в порядке.
  7. Мы предоставляем возможность заключить договор о послепродажном обслуживании техники. Ведь чтобы избежать серьезных поломок, необходимо проводить диагностику не реже, чем один раз в полтора года. При проведении осмотра и необходимости замены того или иного узла, специалисты «Купи Сплит» используют только фирменные запчасти.

Надоела жарища и духотища? Ищите где купить сплит недорого? Покупайте сплит системы в интернет-магазине «Купи Сплит» и лето будет для Вас прохладным и комфортным, звоните по телефонам: +7(861)243-9-555 , +7(988)243-9-555

Отзывы
Смотреть все
Рената Дружнова
Рената Дружнова

Огромное вам спасибо за наш новенький кондиционер. Старый служил нам верой и правдой, но вот сломался, а таких моделей не выпускают больше, поэтому мы долго не решались на покупку нового, но на помощь пришла компания Купи Сплит. Кондиционер реально очень классный, мне очень нравится, во много раз лучше предыдущей. Доверяем теперь этой компании на все 100!

Костя Кривин
Костя Кривин

Я очень доволен монтажниками этой компании, ребят, реально огромное вам спасибо. С женой начитались в интернете, что можно купить очень хороший, дорогой кондиционер, но если устанавливать его будут непрофессионалы, то это повлечёт за собой кучу разных проблем, таких как: шум, плохая работа, да и банальное раздражение из-за неровности. Но хорошо, что нам подвернулась эта компания, так как они настоящие знатоки своего дела. Спасибо большое! 

Ника Добровенко
Ника Добровенко

Какой крутой кондиционерчик мне достался от этой компании, Балу называется. Меня в нём всё полностью устраивает, техника ну просто высшего уровня, полностью оправдывает свою цену. Ещё большое спасибо консультантам за то, что помогли определить нужную мощность, да и модель в принципе, потому что самой у меня бы этого явно не получилось. Ну короче спасибо.

Маша Миронова
Маша Миронова

Уже несколько лет планировали заменить наш старенький кондёрчик, так как этот бедняга уже свои семь лет отработал. Но боялись менять сатрую технику, так как она уже проверена, а с деньгами у на сейчас напряг, поэтому боялись вложиться в какое-нибудь фуфло. н хорошо что нам подвернулась такая грамотная и опытная компания, как Купи Сплит. Их профессиональные сотрудники починили нашего старичка на раз-два, так он теперь как новенький и ещё столько же проработает!